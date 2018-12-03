Две рязанские семьи привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Профилактический рейд провели в Мурминском поселении,
Комиссия по делам несовершеннолетних побывала в семи семьях, где живут 16 детей. На две семьи составили административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП. Родителей ждет наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
«Организаторы рейда разъяснили родителям права и обязанности по воспитанию и содержанию малолетних детей и ответственность за повторное правонарушение, настоятельно рекомендовали навести в доме порядок», — отметили на сайте.