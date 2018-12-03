Депутат Госдумы Елена Митина открыла в Пронском районе отремонтированный Дом культуры

Депутат Госдумы Елена Митина и региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Елена Шаповская открыли в селе Маклаково Пронского района отремонтированный Дом культуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».
На реконструкцию здания выделили 5,1 млн рублей. В здании отремонтировали кровлю, внутренние помещения, зрительный зал и фойе, заменили системы отопления и канализации, оконные и дверные блоки.
С открытием сельчан поздравил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Шаститко. Он поблагодарил Елену Митину, которая не раз приезжала в Маклаково проверить ремонт.
Как отметила в выступлении Елена Шаповская, руководитель Маклаковского СДК Лилия Мукина участвует и является победителем многих конкурсов, как областных, так и всероссийских.
«А благодаря улучшенным условиям труда побед станет еще больше!» — сказала региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины».
Елена Митина подчеркнула, что в Рязанской области второй год реализуют проект «Культура малой Родины».
«И на ближайшие три года средства в федеральном бюджете на эту программу заложены, — отметила Митина. — Я поздравляю вас с праздником и желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот зал всегда будет полон зрителей, здесь проходят интересные, творческие мероприятия, реализуются намеченные планы».
В честь открытия она подарила коллективу учреждения копировальную технику.
Маклаковский СДК — одно из ведущих учреждений культуры Пронского района. На его базе функционирует 11 клубных формирований и любительских объединений. Участники творческих коллективов хорошо известны не только односельчанам, но и жителям района и области.