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14:30, 3 декабря 2018 483
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Депутат Госдумы Елена Митина открыла в Пронском районе отремонтированный Дом культуры 1

Депутат Госдумы Елена Митина открыла в Пронском районе отремонтированный Дом культуры

Депутат Госдумы Елена Митина и региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Елена Шаповская открыли в селе Маклаково Пронского района отремонтированный Дом культуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».

На реконструкцию здания выделили 5,1 млн рублей. В здании отремонтировали кровлю, внутренние помещения, зрительный зал и фойе, заменили системы отопления и канализации, оконные и дверные блоки.

С открытием сельчан поздравил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Шаститко. Он поблагодарил Елену Митину, которая не раз приезжала в Маклаково проверить ремонт.

Как отметила в выступлении Елена Шаповская, руководитель Маклаковского СДК Лилия Мукина участвует и является победителем многих конкурсов, как областных, так и всероссийских.

«А благодаря улучшенным условиям труда побед станет еще больше!» — сказала региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины».

Елена Митина подчеркнула, что в Рязанской области второй год реализуют проект «Культура малой Родины».

«И на ближайшие три года средства в федеральном бюджете на эту программу заложены, — отметила Митина. — Я поздравляю вас с праздником и желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот зал всегда будет полон зрителей, здесь проходят интересные, творческие мероприятия, реализуются намеченные планы».

В честь открытия она подарила коллективу учреждения копировальную технику.

Маклаковский СДК — одно из ведущих учреждений культуры Пронского района. На его базе функционирует 11 клубных формирований и любительских объединений. Участники творческих коллективов хорошо известны не только односельчанам, но и жителям района и области.


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