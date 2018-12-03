92-летнему рязанцу сделали редкую операцию на сердце

В Рязанском кардиологическом диспансере впервые провели экстренную операцию при разрыве аневризмы брюшного отдела аорты. Об этом сообщил региональный минздрав.
В тяжелом состоянии в больницу доставили 92-летнего пациента. С помощью компьютерной томографии врачи диагностировали разрыв аневризмы аорты.
«Ввиду тяжести состояния и возраста пациента, специалисты избрали единственно возможный вариант хирургического лечения — гибридный метод — эндопротезирование аневризмы», — рассказал главврач ОККД Александр Данилов.
Операция провели успешно совместной бригадой сосудистых и эндоваскулярных хирургов. В настоящее время пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.