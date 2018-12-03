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15:41, 3 декабря 2018 1 474
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92-летнему рязанцу сделали редкую операцию на сердце

92-летнему рязанцу сделали редкую операцию на сердце

Фото: Pixabay.com

В Рязанском кардиологическом диспансере впервые провели экстренную операцию при разрыве аневризмы брюшного отдела аорты. Об этом сообщил региональный минздрав.

В тяжелом состоянии в больницу доставили 92-летнего пациента. С помощью компьютерной томографии врачи диагностировали разрыв аневризмы аорты.

«Ввиду тяжести состояния и возраста пациента, специалисты избрали единственно возможный вариант хирургического лечения — гибридный метод — эндопротезирование аневризмы», — рассказал главврач ОККД Александр Данилов.

Операция провели успешно совместной бригадой сосудистых и эндоваскулярных хирургов. В настоящее время пациента выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.


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