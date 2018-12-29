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11:47, 29 декабря 2018 883
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Двух рязанцев поймали на краже 20 калиток с фермы

Двух рязанцев поймали на краже 20 калиток с фермы

Фото: Pixabay.com

Двое молодых людей украли 20 металлических калиток с фермы у села Перкино в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские заметили конструкцию на пункте сдачи металлолома.

«Эти изделия были не похожи на утиль — крепкие массивные калитки от стойл животноводческой фермы весом около 26 килограмм каждая», — рассказали в полиции.

Оперативники задержали двух 18-летних жителей села Собчаково. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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