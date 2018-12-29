Двух рязанцев поймали на краже 20 калиток с фермы

Двое молодых людей украли 20 металлических калиток с фермы у села Перкино в Спасском районе. Об этом сообщила
Полицейские заметили конструкцию на пункте сдачи металлолома.
«Эти изделия были не похожи на утиль — крепкие массивные калитки от стойл животноводческой фермы весом около 26 килограмм каждая», — рассказали в полиции.
Оперативники задержали двух 18-летних жителей села Собчаково. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.