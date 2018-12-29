Рязанцам предложили выбрать лучшие заведение общепита. Проект «ЕДА в Рязани» опубликовал голосование. Номинантов уже определили при помощи предварительного голосования.
«В номинации попали те, кто наиболее часто упоминался во время первого этапа составления рейтинга. Нам жаль, если вы его пропустили или ваш вариант не попал в финал, но таков выбор большинства», — отметили организаторы.
Участвующие заведения поборются в семи номинациях: «Лучший ресторан», «Лучшее кафе», «Лучший бар», «Вкусно и недорого», «Лучшая доставка готовой еды», «Самый вкусный кофе» и «Открытие года».
Дипломы победителям вручаются с 2015 года. В 2018 году проект поддержала администрация города.
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