Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:37, 29 декабря 2018 2 709

В Рязани подвели итоги работы в сфере молодежной политики за 2018 год

В Рязани подвели итоги работы в сфере молодежной политики за 2018 год

Во вторник, 25 декабря, студенты, молодые ученые и волонтеры Рязанского агротехнологического университета имени Костычева вместе с представителями общественных организаций, руководителями органов власти и образовательных учреждений в Рязани подели итоги года в сфере государственной молодежной политики и Года добровольца.

Николай Любимов отметил, что регион находится на одном из первых мест по вовлечению в волонтерскую деятельность.

«За этот год, который был объявлен президентом Годом добровольца, множество людей получило от вас помощь», — сказал губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что в этом году Рязанская область стала одной из лучших по итогам Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Любимов рассказал, что на заседании регионального правительства утвердили стратегию развития области до 2030 года: «Теперь этот документ станет ориентиром в нашей работе до 2030 года. Но самое главное, в этом временном горизонте жить и работать вам — молодым. Это документ, в котором есть частица вашего участия, и реализовывать его предстоит нам вместе».

На встрече также присутствовал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Олег Иванников. Он пообщался с активом Российского союза сельской молодежи, студентами и молодыми учеными РГАТУ, поздравил их с наступающим праздником.

«Министерство очень ценит молодежные инициативы, направленные на популяризацию аграрных профессий, привлечение молодых специалистов в отрасль АПК», — сказал Иванников.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
13:27, 29 декабря 2018
В 2019 году блокадники, проживающие в Рязанской области, смогут получить выплату
13:09, 29 декабря 2018
Куда идти за покупками в новогодние праздники? Рязанские ТРЦ и магазины изменят режим работы
12:54, 29 декабря 2018
Опубликован график новогодних мероприятий в Рязани на зимних каникулах
11:56, 29 декабря 2018
Андрей Макаров пожелал рязанцам здоровья, счастья и удачи в новом году. Видео
10:55, 29 декабря 2018
Рязанцам предложили выбрать лучшие заведение общепита
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Косметика обеих марок гипоаллергенна.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 671
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 750
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 21 093
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 775
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 18 274
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Форум