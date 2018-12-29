В Рязани подвели итоги работы в сфере молодежной политики за 2018 год

Во вторник, 25 декабря, студенты, молодые ученые и волонтеры Рязанского агротехнологического университета имени Костычева вместе с представителями общественных организаций, руководителями органов власти и образовательных учреждений в Рязани подели итоги года в сфере государственной молодежной политики и Года добровольца.
Николай Любимов отметил, что регион находится на одном из первых мест по вовлечению в волонтерскую деятельность.
«За этот год, который был объявлен президентом Годом добровольца, множество людей получило от вас помощь», — сказал губернатор.
Глава региона также подчеркнул, что в этом году Рязанская область стала одной из лучших по итогам Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
Любимов рассказал, что на заседании регионального правительства утвердили стратегию развития области до 2030 года: «Теперь этот документ станет ориентиром в нашей работе до 2030 года. Но самое главное, в этом временном горизонте жить и работать вам — молодым. Это документ, в котором есть частица вашего участия, и реализовывать его предстоит нам вместе».
На встрече также присутствовал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Олег Иванников. Он пообщался с активом Российского союза сельской молодежи, студентами и молодыми учеными РГАТУ, поздравил их с наступающим праздником.
«Министерство очень ценит молодежные инициативы, направленные на популяризацию аграрных профессий, привлечение молодых специалистов в отрасль АПК», — сказал Иванников.