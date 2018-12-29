В последнее воскресенье года в Рязанской области ожидаются туман и гололедица. Прогноз погоды

В воскресенье, 30 декабря, в Рязанской области ожидаются небольшой снег и туман. Об этом сообщила
На дорогах возможна гололедица.
Температура воздуха по области ночью -15, -10 градусов, местами до -18 градусов. Днем -11, -6 градусов.
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В воскресенье, 30 декабря, в Рязанской области ожидаются небольшой снег и туман. Об этом сообщила
На дорогах возможна гололедица.
Температура воздуха по области ночью -15, -10 градусов, местами до -18 градусов. Днем -11, -6 градусов.
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