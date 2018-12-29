В Новомичуринске Дед Мороз поздравил многодетную семью, пострадавшую от пожара. Об этом сообщило издательство «
Всего коробки с конфетами вручили семнадцати детям из многодетных семей. Одной из них стала семья Бехелевых.
Мать пятерых детей Марина Бехелева рассказала, что после пожара не ожидала такой поддержки от людей.
«Сейчас снимаем в Новомичуринске квартиру. Многие люди давали нам деньги, многие — вещи и продукты, детских вещей так много, что отбираю и откладываю „на вырост“. Глава администрации района Александр Шаститко выделил с муниципальном общежитии комнату. Из последних, очень важных подарков — стиральная машина. Купили холодильник, в рассрочку взяли кровати. Спасибо всем добрым людям, кто помог и помогает», — отметила Бехелева.