В Москве убили учредителя компании-подрядчика «Лукойла»

В Москве убили владельца компании «Мастер-Нефть», являющейся основным подрядчиком нефтяной компании «Лукойл», Шалву Шаляхова. Его зарезали на юго-западе Москвы, пишут «
По информации издания, преступник напал на бизнесмена в подъезде жилого дома и нанес колото-резаные ранения.
К моменту прибытия полиции пострадавший был мертв.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.
ООО НК «Мастер-Нефть» — основной подрядчик при проведении работ по ремонту скважин на объектах ООО «Лукойл Западная Сибирь» и ООО «Лукойл Коми».