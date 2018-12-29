В Крыму открыли движение по первому участку трассы «Таврида». Видео

В субботу, 29 декабря, в Крыму открыли движение по первому участку трассы «Таврида». Его качество проверил глава полуострова Сергей Аксенов, передает «
По словам Аксенова, построенная часть трассы отвечает всем современным технологиям.
Полностью первую очередь в виде двуполостной трассы от Керчи до Симферополя планируют открыть 31 декабря — до 15:00.
Отметим, что четырехполосная трасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства дороги планировалось завершить к концу 2018 года, вторую — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.
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