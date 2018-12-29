В 2019 году блокадники, проживающие в Рязанской области, смогут получить выплату

Жители Рязанской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщил
В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады деньги за счет бюджета Санкт-Петербурга смогут получить граждане, которые живут в любом субъекте России, в том числе и на территории Рязанской области.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга предоставит выплату в течение 2019 года.
Для этого нужно:
- заявление установленной формы;
- документ, удостоверяющий личность ветерана и его регистрацию по месту жительства;
- удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- реквизиты расчетного счета получателя выплаты.
Для получения единовременной выплаты необходимо обращаться в районный отдел соцзащиты населения по месту жительства.
Дополнительную информацию можно получить по телефону —