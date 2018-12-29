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13:27, 29 декабря 2018 2 298
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В 2019 году блокадники, проживающие в Рязанской области, смогут получить выплату

В 2019 году блокадники, проживающие в Рязанской области, смогут получить выплату

Жители Рязанской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады деньги за счет бюджета Санкт-Петербурга смогут получить граждане, которые живут в любом субъекте России, в том числе и на территории Рязанской области.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга предоставит выплату в течение 2019 года.

Для этого нужно:

  • заявление установленной формы;
  • документ, удостоверяющий личность ветерана и его регистрацию по месту жительства;
  • удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • реквизиты расчетного счета получателя выплаты.

Для получения единовременной выплаты необходимо обращаться в районный отдел соцзащиты населения по месту жительства.

Дополнительную информацию можно получить по телефону — 8 (4912) 51-36-00.


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