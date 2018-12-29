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18:09, 29 декабря 2018 106
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Тумская районная больница получила новую машину скорой

Тумская районная больница получила новую машину скорой

Фото: Издательство «Пресса»

Районная больница рабочего поселка Тума Клепиковского района получила новую машину скорой помощи и мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Технику закупили на федеральные средства, пишет издательство «Пресса».

По слова главврача Михаила Максюкова, последний раз больница получала новые автомобили более пяти лет назад.

«Радиус обслуживания у нас около 30 километров, в основном это сельское население. Новый транспорт поможет улучшить качество и доступность оказания медпомощи не только в Туме, но и во всем районе», — отметил он.

В реанимобиле есть аппараты для оказания кислородной терапии, ЭКГ, ЭВЛ, дефибриллятор, глюкометр, электронасос, набор шин для помощи при травмах, два чемодана для фельдшера, носилки.

В передвижном ФАПе на базе автобуса «ПАЗ» оборудованы два кабинета для приема терапевта и акушера.


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