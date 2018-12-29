Тумская районная больница получила новую машину скорой

Районная больница рабочего поселка Тума Клепиковского района получила новую машину скорой помощи и мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Технику закупили на федеральные средства, пишет издательство «
По слова главврача Михаила Максюкова, последний раз больница получала новые автомобили более пяти лет назад.
«Радиус обслуживания у нас около 30 километров, в основном это сельское население. Новый транспорт поможет улучшить качество и доступность оказания медпомощи не только в Туме, но и во всем районе», — отметил он.
В реанимобиле есть аппараты для оказания кислородной терапии, ЭКГ, ЭВЛ, дефибриллятор, глюкометр, электронасос, набор шин для помощи при травмах, два чемодана для фельдшера, носилки.
В передвижном ФАПе на базе автобуса «ПАЗ» оборудованы два кабинета для приема терапевта и акушера.