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11:48, 29 декабря 2018 1 828

Старые цены на квартиры от «Северной компании» продержатся несколько дней

Старые цены на квартиры от «Северной компании» продержатся несколько дней

Старые цены на квартиры в рязанских новостройках продержатся еще несколько дней. О скором подорожании предупредила пресс-служба «Северной компании».

В строительной компании объяснили, что долевое участие, как самый выгодный способ финансирования строительства, фактически окажется под запретом. Это связано с тем, что застройщики вынуждены работать по проектному финансированию, то есть брать на строительство объекта банковский кредит, в то время, как средства дольщиков остаются замороженными на счетах.

Подтолкнет цены вверх и повышение НДС в 2019 году — с 18 до 20%. Покупка квартиры не облагается налогом, однако цены на стройматериалы и транспортные расходы, которые входят в стоимость жилья, также растут.

«До подорожания остается несколько дней, и у рязанцев остается последний шанс приобрести квартиру с максимальной выгодой», — напомнили в пресс-службе.

«Северная Компания» — крупный рязанский застройщик, входящий в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Строительная компания предлагает квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» на Олимпийском городке, в ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Семчине и в ЖК «Академик» на улице Островского.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной Компании» в Instagram, телефон 707-000.


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