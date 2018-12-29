Старые цены на квартиры от «Северной компании» продержатся несколько дней

Старые цены на квартиры в рязанских новостройках продержатся еще несколько дней. О
В строительной компании объяснили, что долевое участие, как самый выгодный способ финансирования строительства, фактически окажется под запретом. Это связано с тем, что застройщики вынуждены работать по проектному финансированию, то есть брать на строительство объекта банковский кредит, в то время, как средства дольщиков остаются замороженными на счетах.
Подтолкнет цены вверх и повышение НДС в 2019 году — с 18 до 20%. Покупка квартиры не облагается налогом, однако цены на стройматериалы и транспортные расходы, которые входят в стоимость жилья, также растут.
«До подорожания остается несколько дней, и у рязанцев остается последний шанс приобрести квартиру с максимальной выгодой», — напомнили в пресс-службе.
«Северная Компания» — крупный рязанский застройщик, входящий в топ-100 федерального рейтинга по объему сданного жилья. Строительная компания предлагает квартиры в ЖК «
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