РЖД получила первый плацкарт с новым интерьером

РЖД получила первый плацкарт с обновленным интерьером. В ближайшее время вагон пройдет сертификацию и затем его начнут тестировать, передает РИА «
Холдинг РЖД представил проект плацкартного вагона с обновленным интерьером в ноябре 2018 года.
Планируется, что такой вагон изготовят до конца 2018 года.
Предварительно, первый плацкарт запустят в начале 2019 года по маршрутам Санкт-Петербург-Москва и Центр-Юг.
Отмечается, что стоимость не будет выше, чем в обычных.
Напомним, концепт нового плацкарта РЖД