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15:33, 29 декабря 2018 395
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РЖД получила первый плацкарт с новым интерьером

РЖД получила первый плацкарт с новым интерьером

РЖД получила первый плацкарт с обновленным интерьером. В ближайшее время вагон пройдет сертификацию и затем его начнут тестировать, передает РИА «Новости».

Холдинг РЖД представил проект плацкартного вагона с обновленным интерьером в ноябре 2018 года.

Планируется, что такой вагон изготовят до конца 2018 года.

Предварительно, первый плацкарт запустят в начале 2019 года по маршрутам Санкт-Петербург-Москва и Центр-Юг.

Отмечается, что стоимость не будет выше, чем в обычных.

Напомним, концепт нового плацкарта РЖД представили в ноябре на выставке «Транспорт России».


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