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19:00, 29 декабря 2018 2 829
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Рязанцев пригласили на фестиваль пирожков

Рязанцев пригласили на фестиваль пирожков

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили на фестиваль пирожков, который пройдет на улице Почтовой 13 января. Об этом сообщил сайт мэрии.

Мероприятие пройдет в 12:00. Для гостей подготовили насыщенную программу с угощениями, дегустацией, мастер-классами и концертом с выступлениями лучших артистов областного центра.

На улице будут работать 14 ярмарочных домиков, в которых всем желающим предложат разнообразную хлебобулочную продукцию, в том числе — пирожки.

Каждый сможет получить жетоны на бесплатную дегустацию для голосования — лучшие пирожки выберут по итогам симпатии горожан.

Голосование пройдет по следующим номинациям:

  • «Лучшая сладкая начинка»;
  • «Лучшая овощная начинка»;
  • «Лучшая оригинальная начинка»;
  • «Оригинальное оформление торгового места»;
  • «Рязанская изюминка».

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