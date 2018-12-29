Рязанцев пригласили на фестиваль пирожков, который пройдет на улице Почтовой 13 января. Об этом сообщил
Мероприятие пройдет в 12:00. Для гостей подготовили насыщенную программу с угощениями, дегустацией, мастер-классами и концертом с выступлениями лучших артистов областного центра.
На улице будут работать 14 ярмарочных домиков, в которых всем желающим предложат разнообразную хлебобулочную продукцию, в том числе — пирожки.
Каждый сможет получить жетоны на бесплатную дегустацию для голосования — лучшие пирожки выберут по итогам симпатии горожан.
Голосование пройдет по следующим номинациям:
- «Лучшая сладкая начинка»;
- «Лучшая овощная начинка»;
- «Лучшая оригинальная начинка»;
- «Оригинальное оформление торгового места»;
- «Рязанская изюминка».