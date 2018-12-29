Рязанцев предупредили об опасности катания на «ватрушках», привязанных к машинам

Рязанцев предупредили об опасности катания на «ватрушках», санках и ледянках, привязанных к машинам. Информацию опубликовали на
По словам правоохранителей, случаи такого катания людей, в том числе и детей, учащаются во время зимних каникул.
«Такие опасные „зимние забавы“ могут закончиться трагично и повлечь серьезные последствия как для человека катающегося, так и для самого водителя, вплоть до уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что кататься на «ватрушках», санках и ледянках необходимо на специально оборудованных для этого площадках.
Напомним, в начале декабря трагедия произошла на парковке гипермаркета «Лента», где