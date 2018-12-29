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17:40, 29 декабря 2018 203
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Россия запретила ввоз консервов и овощей с Украины

Россия запретила ввоз консервов и овощей с Украины

Россия запретила ввозить с Украины ряд продуктов и оборудования. Об этом передает RT.

В список попали турбины (за исключением турбин для гражданских воздушных судов), трансформаторы, гравий, щебень, известняк, мебель и ряд видов оборудования, в том числе для производства хлеба.

Также запретили ввозить консервированные овощи, хлеб, шоколад, вино, кондитерские изделия, готовую или консервированную рыбу.

Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров в вответ на санкции со стороны Украины.

Ранее санкционный список в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».


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