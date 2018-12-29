Рокотянская помогла рязанскому ветерану издать поэтический сборник

В субботу, 29 декабря, Юлия Рокотянская встретилась с активистом Московского района, ветераном Великой Отечественной войны, кандидатом экономических наук Евгением Курносовым. Глава города вручила пенсионеру поэтический сборник.
Ранее Курносов приходил на прием к Рокотянской и показывал свои произведения. По поручению главы Рязани сверстали и напечатали первый тираж.
«В Новый год и Рождество принято вручать подарки. Мне очень хочется доставить вам такую радость, чтобы вы могли подарить близким плод своего творчества. Я счастлива, что в Рязани живут такие люди, как вы. В своих стихотворениях вы прославляете родной город», — отметила Рокотянская.
Первый экземпляр сборника автор подписал для главы Рязани.