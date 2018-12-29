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8:04, 29 декабря 2018 895
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Ночью в Спасском районе сгорел дом

Ночью в Спасском районе сгорел дом

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В субботу, 29 декабря, в селе Городное сгорел деревянный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 1:16. Пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали пять спасателей на двух автомобилях.


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