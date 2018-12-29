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16:38, 29 декабря 2018 278

На время праздников энергетиков МРСК Центра перевели в усиленный режим готовности

На время праздников энергетиков МРСК Центра перевели в усиленный режим готовности

На время праздников энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья перевели в усиленный режим готовности.

На всех энергообъектах в зоне ответственности компании организовали круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

«Во избежание случаев отключения потребителей в филиалах компании будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме восстановительных работ, для проведения которых подготовлены высокопроходимая техника, инструменты, материалы и средства защиты», — рассказали в пресс-службе компании.

Накануне праздников специалисты обеих энергокомпаний проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ).

Кроме того, энергетики приняли дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, проверили противопожарное состояние производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

«Для оперативной ликвидации технологических нарушений разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО „Россети“, другими территориальными электросетевыми организациями», — говорится в сообщении.

Специалисты также проверили рабочую готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления. В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут привлечь 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц техники, а также ресурсы подрядных организаций.

Кроме того, в их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут задействовать для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.


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