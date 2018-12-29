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15:15, 29 декабря 2018 1 125
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На улице Советской армии сбили пешехода

На улице Советской армии сбили пешехода

На улице Советской армии сбили пешехода. Об этом сообщили в аккаунте rzn_life в Instagram.

ДТП произошло в субботу, 29 декабря.

Подробности уточняются.


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