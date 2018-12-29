В Рыбновском районе столкнулись микроавтобус и фура, пострадал человек

В пятницу, 28 декабря, в 11:26, на 170 километре трассы М5 «Урал» в Рыбновском районе столкнулись «Мердесес» и тягач. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 32-летний водитель тягача «Скания», с полуприцепом двигаясь из Рязани в сторону Москвы столкнулся с двигающимся в попутном направлении фургоном «Мерседес-Бенц», под управлением 77-летнего жителя Московской области.
В результате ДТП водитель микроавтобуса обращался за медицинской помощью.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.