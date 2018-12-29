На Северной окружной иномарка врезалась в отбойник. Видео произошедшего опубликовали в
ДТП произошло в субботу, 29 декабря.
На кадрах видно, что автомобиль получил механические повреждения.
Официальной информации пока нет.
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На Северной окружной иномарка врезалась в отбойник. Видео произошедшего опубликовали в
ДТП произошло в субботу, 29 декабря.
На кадрах видно, что автомобиль получил механические повреждения.
Официальной информации пока нет.
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