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16:05, 29 декабря 2018 894
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Курс евро поднялся до 80 рублей

Курс евро поднялся до 80 рублей

Курс евро поднялся до 80 рублей впервые с 14 сентября. По данным торгов, курс вырос на 28 копеек — до 79,95 рубля.

Доллар увеличился на 17 копеек — до 69,68 рубля.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября.


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