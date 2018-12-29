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13:09, 29 декабря 2018 733
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Куда идти за покупками в новогодние праздники? Рязанские ТРЦ и магазины изменят режим работы

Куда идти за покупками в новогодние праздники? Рязанские ТРЦ и магазины изменят режим работы

В Рязани в период новогодних праздников торговые центры и магазины традиционно изменят режимы работы. RZN.info подготовил подробный «карманный» справочник с графиком работы крупнейших из них. Выходя из дома за покупками, не забудьте в него заглянуть.

Гипермаркет «Ашан» — Московское шоссе, 21 (ТРЦ «Премьер»), режим работы:

  • 31 декабря — до 18:00;
  • 1 января — не работает;
  • 2 января — с 10:00 до 22:00;
  • 3 января — с 8:00 до 22:00.

Супермаркет «Барс на Есенина» — улица Есенина, дом №13, режим работы:

  • 31 декабря — до 22:00;
  • 1 января — с 10:00 до 23:00;
  • 6 января — до 22:00;
  • в остальные дни — в обычном режиме.

Супермаркет «Барс на Московском» — Московское шоссе, дом №5а, режим работы:

  • 31 декабря — до 22:00;
  • 1 января — с 10:00 до 23:00;
  • 6 января — с 7:00 до 22:00;
  • в остальные дни в обычном режиме: с 7:00 до 23:00.

Гипермаркет «Глобус» — село Дядьково, дом№ 1, режим работы:

  • 31 декабря — до 20:00;
  • 1 января — выходной.

Сеть магазинов «Дикси»:

  • 31 декабря — до 21:00;
  • 1 января — с 11:00 до 21:00.

Торговая сеть «Европа»:

  • улица Новоселов, дом №62, режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.
  • улица Советской армии, дом №9а, режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.

Торговый центр «Зельгрос» — Восточная окружная дорога, улица Зубковой, дом №15, режим работы:

  • 31 декабря — до 18:00;
  • 1 января — с 13:00;
  • далее круглосуточно до 13 января включительно.

Гипермаркет «Карусель» — Московское шоссе, дом №65а (ТРЦ «М5 Молл»), режим работы:

  • 31 декабря — до 22:00;
  • 1 января — с 12:00 в обычном режиме.

Сеть магазинов «Красное и Белое»:

  • 31 декабря — до 22:05;
  • 1 января — с 11:00 в обычном режиме.

Сеть гипермаркетов «Лента»:

  • улица Тимуровцев, дом №3-аА, режим работы: 30 декабря — круглосуточно; 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 и далее круглосуточно.
  • Солотчинское шоссе, дом №11 (ТРЦ «Круиз»), режим работы: 30 декабря — до 2:00; 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 в обычном режиме.
  • 12-й район поселка Борки, дом №131, режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 10:00.

Сеть магазинов «Магнит»:

  • 31 декабря — до 21:30;
  • 1 января — с 13:00 до 22:00.

Торговый центр «Метро» — Московское шоссе, дом №25, режим работы:

  • 31 декабря — до 19:00;
  • 1 января — с 13:00 до 23:00.

Супермаркеты «Перекресток»:

  • улица Соборная, дом №15-а (ТРЦ «Малина»), режим работы: 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.
  • улица Ленина, дом №21 (ТЦ «Атрон»), режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 23:00.
  • улица Олимпийский городок, 1а (ТЦ «Олимпийский»), режим работы: 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 12:00.

Режим работы торгово-развлекательных центров:

  • ТЦ «Атрон», улица Ленина, дом №21: 31 декабря — до 18:00; 1 января — не работает.
  • ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а: 31 декабря — до 19:00; 1 января — выходной день; 6 января — до 20:00.
  • ТРЦ «Виктория плаза», Первомайский проспект, дом №70, корпус 1: 31 декабря — до 21:00; 1 января работают только развлекательные заведения— с 12:00.
  • ТЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11: 31 декабря магазины работают до 18:00; 1 января — магазины не работают.
  • ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а: 31 декабря — до 20:00; 1 января — не работает.
  • ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, дом №65-а: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 13:00 до 22:00.
  • ТЦ «Олимпийский», улица Олимпийский городок, 1а: 31 декабря — до 18:00; 1 января — не работает.
  • ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21: 31 декабря — до 18:00; 1 января работают только развлекательные заведения с 12:00—22:00.

Начиная со 2 января, ТРЦ и магазины будут работать в обычном режиме.


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