Куда идти за покупками в новогодние праздники? Рязанские ТРЦ и магазины изменят режим работы

В Рязани в период новогодних праздников торговые центры и магазины традиционно изменят режимы работы. RZN.info подготовил подробный «карманный» справочник с графиком работы крупнейших из них. Выходя из дома за покупками, не забудьте в него заглянуть.
Гипермаркет «Ашан» — Московское шоссе, 21 (ТРЦ «Премьер»), режим работы:
- 31 декабря — до 18:00;
- 1 января — не работает;
- 2 января — с 10:00 до 22:00;
- 3 января — с 8:00 до 22:00.
Супермаркет «Барс на Есенина» — улица Есенина, дом №13, режим работы:
- 31 декабря — до 22:00;
- 1 января — с 10:00 до 23:00;
- 6 января — до 22:00;
- в остальные дни — в обычном режиме.
Супермаркет «Барс на Московском» — Московское шоссе, дом №5а, режим работы:
- 31 декабря — до 22:00;
- 1 января — с 10:00 до 23:00;
- 6 января — с 7:00 до 22:00;
- в остальные дни в обычном режиме: с 7:00 до 23:00.
Гипермаркет «Глобус» — село Дядьково, дом№ 1, режим работы:
- 31 декабря — до 20:00;
- 1 января — выходной.
Сеть магазинов «Дикси»:
- 31 декабря — до 21:00;
- 1 января — с 11:00 до 21:00.
Торговая сеть «Европа»:
- улица Новоселов, дом №62, режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.
- улица Советской армии, дом №9а, режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.
Торговый центр «Зельгрос» — Восточная окружная дорога, улица Зубковой, дом №15, режим работы:
- 31 декабря — до 18:00;
- 1 января — с 13:00;
- далее круглосуточно до 13 января включительно.
Гипермаркет «Карусель» — Московское шоссе, дом №65а (ТРЦ «М5 Молл»), режим работы:
- 31 декабря — до 22:00;
- 1 января — с 12:00 в обычном режиме.
Сеть магазинов «Красное и Белое»:
- 31 декабря — до 22:05;
- 1 января — с 11:00 в обычном режиме.
Сеть гипермаркетов «Лента»:
- улица Тимуровцев, дом №3-аА, режим работы: 30 декабря — круглосуточно; 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 и далее круглосуточно.
- Солотчинское шоссе, дом №11 (ТРЦ «Круиз»), режим работы: 30 декабря — до 2:00; 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 10:00 в обычном режиме.
- 12-й район поселка Борки, дом №131, режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 10:00.
Сеть магазинов «Магнит»:
- 31 декабря — до 21:30;
- 1 января — с 13:00 до 22:00.
Торговый центр «Метро» — Московское шоссе, дом №25, режим работы:
- 31 декабря — до 19:00;
- 1 января — с 13:00 до 23:00.
Супермаркеты «Перекресток»:
- улица Соборная, дом №15-а (ТРЦ «Малина»), режим работы: 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 12:00 до 22:00.
- улица Ленина, дом №21 (ТЦ «Атрон»), режим работы: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 12:00 до 23:00.
- улица Олимпийский городок, 1а (ТЦ «Олимпийский»), режим работы: 31 декабря — до 22:00; 1 января — с 12:00.
Режим работы торгово-развлекательных центров:
- ТЦ «Атрон», улица Ленина, дом №21: 31 декабря — до 18:00; 1 января — не работает.
- ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а: 31 декабря — до 19:00; 1 января — выходной день; 6 января — до 20:00.
- ТРЦ «Виктория плаза», Первомайский проспект, дом №70, корпус 1: 31 декабря — до 21:00; 1 января работают только развлекательные заведения— с 12:00.
- ТЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11: 31 декабря магазины работают до 18:00; 1 января — магазины не работают.
- ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а: 31 декабря — до 20:00; 1 января — не работает.
- ТРЦ «М5 Молл», Московское шоссе, дом №65-а: 31 декабря — до 21:00; 1 января — с 13:00 до 22:00.
- ТЦ «Олимпийский», улица Олимпийский городок, 1а: 31 декабря — до 18:00; 1 января — не работает.
- ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21: 31 декабря — до 18:00; 1 января работают только развлекательные заведения
с 12:00—22:00.
Начиная со 2 января, ТРЦ и магазины будут работать в обычном режиме.