Из-за аварии на нескольких улицах Песочни отключили отопление. Об этом сообщили в горадминистрации.
Тепло отключили в нескольких домах на улицах Новоселов, Зубковой и Касимовское шоссе.
Как отметили в мэрии, отопления не будет 4-5 часов.
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Из-за аварии на нескольких улицах Песочни отключили отопление. Об этом сообщили в горадминистрации.
Тепло отключили в нескольких домах на улицах Новоселов, Зубковой и Касимовское шоссе.
Как отметили в мэрии, отопления не будет 4-5 часов.
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Косметика обеих марок гипоаллергенна.