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13:39, 29 декабря 2018 1 392
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Из-за аварии на нескольких улицах Песочни отключили отопление 1

Из-за аварии на нескольких улицах Песочни отключили отопление

Из-за аварии на нескольких улицах Песочни отключили отопление. Об этом сообщили в горадминистрации.

Тепло отключили в нескольких домах на улицах Новоселов, Зубковой и Касимовское шоссе.

Как отметили в мэрии, отопления не будет 4-5 часов.


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