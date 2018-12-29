Угощение и доброе кино. Расписание фестиваля «Встретимся на Рождество!»

Жителей области пригласили на фестиваль историй, впечатлений и вкусов «Встретимся на Рождество!», который пройдет в Рязани 7 января.
Фестивальная площадка расположится на Лыбедском бульваре, около елки у «Старого города». С 14 часов здесь начнут работать интерактивные секции.
Так, в 14:00 стартуют «Гастрономические сюрпризы». Рождественские блюда представят рестораны города: «Буфетъ», «Графин», «Зерно», «Старгород», «Римские каникулы».
Гостей праздника ждут курник и калинник, блинчики со сладкими соусами, ремесленный сыр на гриле, жаркое с курицей и репой, пряные горячие лимонады и глинтвейн.
Сам фестиваль откроется в 15:00. С 15:20 начнется интерактивная программа «Доброе кино» — рязанцам покажут лучшие отечественные фильмы и мультфильмы. Здесь же пройдет викторина, после которой запустят «Калейдоскоп рождественских историй».
В 17:30 начнется конкурс «Поем вместе!», в 18:00 — «Рождественский хоровод». В 19:00 состоится презентация «Ледяной скульптуры», посвященной Рождеству, которую создадут на глазах у участников фестиваля. В 19:15 стартует танцевальная программа.
Кроме того, министерство культуры и туризма региона объявило конкурс на лучшую рождественскую историю. Работы принимаются до 12:00 6 января по адресу
Самые интересные истории опубликуют на
Автора лучшей истории наградят во время фестиваля.