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11:09, 29 декабря 2018 2 589
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Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график. Расписание

Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график. Расписание

Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график работы. Измененное расписание будет актуально до 2 января.

Так, с 24 по 30 декабря последние автобусы от торгового центра будут отходить в 23:00, 23:30, 23:15 и 23:50 в зависимости от направления.

31 декабря последние автобусы по разным маршрутам отправятся от «М5 Молла» в 20:30, в 21:30, 20:50, в 19:30.

1 января бесплатный транспорт начнет ходить в ТРЦ с 12:30, 13:15, 12:50, 11:30, 13:00.

Полное расписание можно посмотреть во вложении:


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