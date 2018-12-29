Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график. Расписание

Бесплатные автобусы «М5 Молла» перешли на праздничный график работы. Измененное расписание будет актуально до 2 января.
Так, с 24 по 30 декабря последние автобусы от торгового центра будут отходить в 23:00, 23:30, 23:15 и 23:50 в зависимости от направления.
31 декабря последние автобусы по разным маршрутам отправятся от «М5 Молла» в 20:30, в 21:30, 20:50, в 19:30.
1 января бесплатный транспорт начнет ходить в ТРЦ с 12:30, 13:15, 12:50, 11:30, 13:00.
Полное расписание можно посмотреть во вложении: