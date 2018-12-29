Андрей Макаров пожелал рязанцам здоровья, счастья и удачи в новом году. Видео

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Макаров поздравил рязанцев с Новым годом.
«Я благодарен судьбе, которая позволила мне стать депутатом именно от Рязанской области. А это значит — служить вам», — заявил Макаров.
Он пожелал жителям региона того, «что ни за какие деньги купить нельзя» — здоровья и удачи.
«Мне кажется, то, что мы сделали в этом году, закладывает очень неплохую основу для того, чтобы стали лучше наши дороги, больницы и поликлиники, чтобы наши дети пошли в лучшие школы, а совсем маленькие в детские сады и ясли», — заявил депутат.
«Пусть близкие будут всегда рядом, а дальние — пусть не подходят близко. Счастья вам в новом году!» — заключил Макаров.