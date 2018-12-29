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21:00, 29 декабря 2018 347
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Активисты нашли нарушения в квартирах, построенных для детей-сирот в Скопинском районе

Активисты нашли нарушения в квартирах, построенных для детей-сирот в Скопинском районе

Рязанские активисты ОНФ повторно проверили качество домов, построенных для детей-сирот в селе Вослебово в Скопинском районе в 2013 году.

По итогам рейда установили скрытые дефекты. В начале августа жильцы пожаловались общественникам на тяжелые условия проживания в новостройках.

«На окнах и стенах плесень, на полу отрываются доски, крыша протекает, сильная влажность во всех помещениях дома, постоянно ломаются котлы. Всего было построено девять зданий по одному проекту, в каждом по четыре квартиры», — отметили активисты.

После первого обращения общественников в администрацию Скопинского района, чиновники сообщили, что подрядчик частично устранил недостатки. Но на месте замазанной плесени возникает новая.

Совместно с экспертом ОНФ Николаем Шамониным рязанские добровольцы проверили дом на утечку тепла с помощью тепловизора.

По мнению эксперта, собственнику жилья необходимо провести полноценную экспертизу состояния домов, а также детальный осмотр строений на соответствие проекту.

После осмотра выяснилось, что монтажные швы на окнах не соответствуют требованиям ГОСТа. Также у общественников появились вопросы к утечке тепла через потолок.

«В квартирах нужно переустановить окна. Полностью отсутствует утеплитель, нет наружного и внутреннего пароизоляционного слоя. Это приводит к проникновению холодного воздуха в помещение. Он смешивается с теплым, из-за чего образуется конденсат. Такие условия являются питательной средой для вредных грибков», — заявил Шамонин.

Активисты ОНФ направили повторное обращение в прокуратуру Рязанской области, обращение в скопинскую администрацию, а также в государственную жилищную инспекцию.


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