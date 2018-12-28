В выходные в Рязани будут массово останавливать водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Госавтоинспекция проведет масштабные рейды, направленные на выявление водителей, которые грубо нарушают ПДД, а также управляют автомобилями в состоянии опьянения.
Рязанцев призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые собираются в пьяном состоянии. Свидетелей «пьяного» вождения попросили обращаться по телефонам: 46-30-40, 27-50-70 или 02.