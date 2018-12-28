В Сапожковском районе «ГАЗель» влетела во внедорожник, есть пострадавшие

В Сапожковском районе «ГАЗель» влетела во внедорожник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в четверг, 27 декабря, в 13:50 на 11-м километре автодороги «Сапожок-Канино-Парышка-Кириловка».
По предварительным данным, 52-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с внедорожником Kia Sorento, за рулем которого был 45-летний мужчина.
Оба водителя обращались за медицинской помощью, машины получили механические повреждения.
Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.