В Рязани младенец остался без родителей после того, как его отец попытался убить мать

В Рязани четырехмесячный ребенок остался без родителей после преступления, которое совершил его отец. Об этом сообщила
От врача рязанской БСМП ночью в полицию поступило сообщение о том, что 39-летнюю рязанку госпитализировали с колото-резаными ранами брюшной полости.
Женщина была без сознания.
Выяснилось, что пострадавшую госпитализировали из ее квартиры на проезде Яблочкова.
На место выехала полиция. Установили, что на женщину напал 34-летний супруг, который ранее был неоднократно судим, в том числе за преступления, связанные с наркотиками.
Как рассказали свидетели, нападавший был пьян. После конфликта злоумышленник скрылся.
Во время осмотра в квартире увидели грудного ребенка. Четырехмесячная девочка осталась там без родителей.
Ребенка отвезли в детскую ОКБ, затем перевезли младенца в Рязанский дом ребенка.
Девочке оформили необходимые документы и передали ее в дом малютки.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.