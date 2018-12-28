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11:55, 28 декабря 2018 3 364
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В Рязани младенец остался без родителей после того, как его отец попытался убить мать

В Рязани младенец остался без родителей после того, как его отец попытался убить мать

В Рязани четырехмесячный ребенок остался без родителей после преступления, которое совершил его отец. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

От врача рязанской БСМП ночью в полицию поступило сообщение о том, что 39-летнюю рязанку госпитализировали с колото-резаными ранами брюшной полости.

Женщина была без сознания.

Выяснилось, что пострадавшую госпитализировали из ее квартиры на проезде Яблочкова.

На место выехала полиция. Установили, что на женщину напал 34-летний супруг, который ранее был неоднократно судим, в том числе за преступления, связанные с наркотиками.

Как рассказали свидетели, нападавший был пьян. После конфликта злоумышленник скрылся.

Во время осмотра в квартире увидели грудного ребенка. Четырехмесячная девочка осталась там без родителей.

Ребенка отвезли в детскую ОКБ, затем перевезли младенца в Рязанский дом ребенка.

Девочке оформили необходимые документы и передали ее в дом малютки.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.


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