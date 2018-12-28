В Рязани иностранец вынес шесть бутылок элитного алкоголя из супермаркетов

Рязанские полицейские задержали мужчину, который украл элитный алкоголь из супермаркетов. Об этом сообщила
Полицейские получили информацию о том, что из торгового центра в Борках украли несколько бутылок алкоголя. Стражи порядка задержали молодого мужчину, которго зафиксировали камеры видеонаблюдения. У него в рюкзаке нашли бутылки с коньяком. Задержанным оказался 25-летний гражданин Республики Таджикистан, зарегистрированный в городе Москве и ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств.
Также установлено, что он совершил еще одну кражу в Московском районе. Молодой человек пояснил, что там он заметил бесхозную тележку, в которой находился рюкзак. Открыв его, он увидел внутри четыре бутылки брендового виски и бутылку коньяка. Злоумышленник повесил рюкзак на плечо и вышел на улицу. Спиртное он продал водителю такси по сходной цене. Ущерб, причиненный торговому заведению, составил 23 тысячи рублей.
В отношении похитителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».