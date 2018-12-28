В праздники изменится режим работы рязанских пунктов приема платежей. Об этом сообщил
30 декабря, а также 4 и 5 января будут работать пункты приема платежей МП «КВЦ» по следующим адресам:
- улица Станкозаводская, дом №27 — офис МП «КВЦ» (с 8:00 до 16:40);
- улица Татарская, дом №95 — ТД «Полетаевский 2» (с 10:10 до 18:30);
- улица Советской Армии, дом №1-А — магазин «Дикси"(с 10:00 до 18:20);
- улица Новаторов, дом №2 корпус 7 — ТД «Московский» (с 9:40 до 18:15);
- улица Горького, дом №11 — центр приема платежей МП «КВЦ» (с 10:00 до 18:30).
В Касимове в эти же дни будет работать пункт приема в ТЦ «Кротберс» в доме №11 по улице Советской (с 9:00 до 14:00).
Напомним, рязанские МФЦ в праздники также