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12:18, 28 декабря 2018 1 147
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В праздники изменится режим работы рязанских пунктов приема платежей

В праздники изменится режим работы рязанских пунктов приема платежей

В праздники изменится режим работы рязанских пунктов приема платежей. Об этом сообщил сайт КВЦ.

30 декабря, а также 4 и 5 января будут работать пункты приема платежей МП «КВЦ» по следующим адресам:

  • улица Станкозаводская, дом №27 — офис МП «КВЦ» (с 8:00 до 16:40);
  • улица Татарская, дом №95 — ТД «Полетаевский 2» (с 10:10 до 18:30);
  • улица Советской Армии, дом №1-А — магазин «Дикси"(с 10:00 до 18:20);
  • улица Новаторов, дом №2 корпус 7 — ТД «Московский» (с 9:40 до 18:15);
  • улица Горького, дом №11 — центр приема платежей МП «КВЦ» (с 10:00 до 18:30).

В Касимове в эти же дни будет работать пункт приема в ТЦ «Кротберс» в доме №11 по улице Советской (с 9:00 до 14:00).

Напомним, рязанские МФЦ в праздники также изменят режим работы.


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