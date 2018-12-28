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14:06, 28 декабря 2018 220
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В Госдуме предложили сделать фитнес-клубы бесплатными на новогодних каникулах

В Госдуме предложили сделать фитнес-клубы бесплатными на новогодних каникулах

В Госдуме предложили сделать фитнес-клубы бесплатными на новогодних каникулах. С идеей выступил депутат от ЛДПР Василий Власов, передает РИА «Новости».

Предложение он изложил в письме к министру спорта Павлу Колобкову.

Инициатор отметил, что в зимнее время многие испытывают проблемы с занятиями спортом.

Он подчеркнул, что ситуация усугубляется в новогодние праздники из-за обильных застолий, что наносит вред здоровью.

Власов считает, что необходимо создать стимул, чтобы привлечь россиян к массовому спорту.


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