Рязанский агроуниверситет подписал договор о сотрудничестве с белорусским вузом

Рязанский государственный агротехнологичесий университет имени Костычева подписал договор о сотрудничестве в сфере образования и науки с Гродненским государственным аграрным университетом. Это стало итогом встречи, которая прошла в пятницу, 28 декабря.
На встрече присутствовали ректор Рязанского агротехнологического университета Николай Бышов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, руководитель Федерального научного центра пчеловодства Вячеслав Лебедев и доцент кафедры микробиологии и эпизоотологии, кандидат сельскохозяйственных наук Гродненского государственного аграрного университета Николай Халько.
В перечень направлений сотрудничества вошли совместное выполнение научно-исследовательских работ, обмен опытом теоретического и практического обучения в сфере высшего образования, организация и проведение международных научных и образовательных мероприятий, совместное участие в международных программах и проектах, научных выставках, научно-практических и учебно-методических конференциях и семинарах, публикация результатов совместных исследований и другое.
В договоре также предусмотрена возможность участия в реализации сотрудничества и других высших учебных заведений и научных организаций в области образования и науки.