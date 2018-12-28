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14:58, 28 декабря 2018 1 941

Рязанских предпринимателей ждет виртуальный офис одного из самых надежных российских банков

Рязанских предпринимателей ждет виртуальный офис одного из самых надежных российских банков

Получение банковских услуг в режиме реального времени сейчас становится все более востребованным. Ведущие финансовые организации страны открывают виртуальные офисы для предпринимателей, которые ценят свое время и заинтересованы в поступательном развитии бизнеса. Такая услуга теперь востребована и на территории Рязанской области.

С помощью удаленного банковского обслуживания бизнесмены смогут не только получать информацию о счете и денежных операциях, но и дистанционно управлять средствами компании.

На сегодняшний день в России существует порядка семи банков, которые удаленно полностью обслуживают предпринимателей. Их клиентам доступен большой набор операций, связанных с обслуживанием счета, зачастую не меньше, чем в традиционном банке.

Какой из виртуальных банков выбрать предпринимателю, мечтающему об эффективном управлении денежными потоками? Мнений на этот счет немало.

Одним из наиболее показательных критериев специалисты считают мнение профессионального банковского сообщества.

О том, какая организация стала лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Гран-при: банк года» за достижения в развитии дистанционного обслуживания малого бизнеса, читайте в материале нашего спецпроекта.


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