Рязанских предпринимателей ждет виртуальный офис одного из самых надежных российских банков

Получение банковских услуг в режиме реального времени сейчас становится все более востребованным. Ведущие финансовые организации страны открывают виртуальные офисы для предпринимателей, которые ценят свое время и заинтересованы в поступательном развитии бизнеса. Такая
С помощью удаленного банковского обслуживания бизнесмены смогут не только получать информацию о счете и денежных операциях, но и дистанционно
На сегодняшний день в России существует порядка семи банков, которые удаленно полностью обслуживают предпринимателей. Их клиентам доступен большой набор операций, связанных с обслуживанием счета, зачастую не меньше, чем в традиционном банке.
Какой из виртуальных банков выбрать предпринимателю, мечтающему об эффективном управлении денежными потоками? Мнений на этот счет немало.
Одним из наиболее показательных критериев специалисты считают мнение профессионального банковского сообщества.
О том, какая организация стала лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Гран-при: банк года» за достижения в развитии дистанционного обслуживания малого бизнеса, читайте в материале