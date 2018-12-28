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16:49, 28 декабря 2018 1 163
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Рязанские врачи впервые сделали операцию на сосудах головного мозга

Рязанские врачи впервые сделали операцию на сосудах головного мозга

Рязанские врачи впервые сделали операцию на сосудах головного мозга. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Отмечается, что жизнь 24-летнего пациента была в опасности: ангиографическое исследование выявило в сосуде головного мозга гигантскую аневризму, то есть расслоение стенок сосуда. «Разрыв мог произойти в любой момент», — говорится в сообщении.

Чтобы спасти молодого человека, врачи ОКБ провели операцию с помощью эндоваскулярных технологий. До этого в регионе таких вмешательств еще не делали.

Хирурги через маленький прокол в бедре проникли в бедренную артерию и провели двухмиллиметровый катетер к позвоночной артерии. Так получился доступ, через который попадают к пораженному сосуду. Аневризму заполняют спиралями, после этого риск разрыва сводится к минимуму.

Молодой человек, которому провели операцию, восстанавливается. Специалисты отметили, что прогноз для его выздоровления благоприятный.


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