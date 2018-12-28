Рязанские врачи впервые сделали операцию на сосудах головного мозга. Об этом сообщил
Отмечается, что жизнь 24-летнего пациента была в опасности: ангиографическое исследование выявило в сосуде головного мозга гигантскую аневризму, то есть расслоение стенок сосуда. «Разрыв мог произойти в любой момент», — говорится в сообщении.
Чтобы спасти молодого человека, врачи ОКБ провели операцию с помощью эндоваскулярных технологий. До этого в регионе таких вмешательств еще не делали.
Хирурги через маленький прокол в бедре проникли в бедренную артерию и провели двухмиллиметровый катетер к позвоночной артерии. Так получился доступ, через который попадают к пораженному сосуду. Аневризму заполняют спиралями, после этого риск разрыва сводится к минимуму.
Молодой человек, которому провели операцию, восстанавливается. Специалисты отметили, что прогноз для его выздоровления благоприятный.