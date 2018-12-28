Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:53, 28 декабря 2018 190
 0    0

Путин запретил производство и продажу порошкового алкоголя

Путин запретил производство и продажу порошкового алкоголя

Фото: Pixabay.com

Президент Владимир Путин запретил производство и оборот порошкового алкоголя на территории страны. Подписанный закон опубликовали на интернет-портале правовой информации, пишет «Life».

Законом вводится понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция». Под ним имеется ввиду сухое вещество, которое предназначено для получения продукции, содержащей в своем составе этиловый спирт содержанием более 0,5% от объема в жидком виде.

В пояснительной записке отметили, что такие вещества представляют угрозу. В первую очередь, если их использовать в качестве основы для коктейлей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
13:53, 28 декабря 2018
Путин запретил производство и продажу порошкового алкоголя
11:14, 28 декабря 2018
Эксперты определили качественные торговые марки икры
8:25, 28 декабря 2018
Эксперты назвали худшее шампанское
17:35, 27 декабря 2018
Дед Мороз доставит подарки рязанцам, заказавшим технику в магазине «Элекс» 1
15:57, 27 декабря 2018
Техцентр автосалона Форд Лидер объявил новогодние акции
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 549
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 635
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 952
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 653
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 18 088
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум