Путин запретил производство и продажу порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин запретил производство и оборот порошкового алкоголя на территории страны. Подписанный закон опубликовали на интернет-портале правовой информации, пишет «
Законом вводится понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция». Под ним имеется ввиду сухое вещество, которое предназначено для получения продукции, содержащей в своем составе этиловый спирт содержанием более 0,5% от объема в жидком виде.
В пояснительной записке отметили, что такие вещества представляют угрозу. В первую очередь, если их использовать в качестве основы для коктейлей.