Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, пишет портал «
По информации источника, в начале декабря документ прошел второе и третье чтение, однако его раскритиковали в Совете Федерации.
В законе говорится, что он направлен на «укрепление нравственности, соблюдения принципов гуманности и обеспечения безопасности при обращении россиян с животными».
Впервые его внесли в Госдуму в 2010 году, но
Закон запрещает следующее:
- контактные зоопарки на рынках и в ТЦ;
- держать дома диких зверей;
- устраивать бои между животными;
- выгуливать собак не в предназначенных для этого местах и не убирать за ними;
- выгуливать собак опасных пород без намордника, ошейника и поводка;
- избавляться от животного просто так — надо передать новому владельцу;
- держать животных в барах, ресторанах или кафе.