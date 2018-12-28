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9:20, 28 декабря 2018 182
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Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Путин подписал закон об ответственном обращении с животными

Фото: Pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, пишет портал «tjournal».

По информации источника, в начале декабря документ прошел второе и третье чтение, однако его раскритиковали в Совете Федерации.

В законе говорится, что он направлен на «укрепление нравственности, соблюдения принципов гуманности и обеспечения безопасности при обращении россиян с животными».

Впервые его внесли в Госдуму в 2010 году, но не одобряли более восьми лет. Документ вступит в силу в январе — через 10 дней после подписания президентом.

Закон запрещает следующее:

  • контактные зоопарки на рынках и в ТЦ;
  • держать дома диких зверей;
  • устраивать бои между животными;
  • выгуливать собак не в предназначенных для этого местах и не убирать за ними;
  • выгуливать собак опасных пород без намордника, ошейника и поводка;
  • избавляться от животного просто так — надо передать новому владельцу;
  • держать животных в барах, ресторанах или кафе.

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