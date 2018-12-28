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9:36, 28 декабря 2018 151
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Основоположник ортопедической службы Рязанской области отметил 90-летний юбилей

Основоположник ортопедической службы Рязанской области отметил 90-летний юбилей

Основоположник ортопедической службы Рязанской области Александр Клишин отметил 90-летний юбилей. Об этом сообщил ГТРК «Ока».

Заслуженный врач России, ортопед-травматолог высшей категории возглавлял первое травматологическое отделение в БСМП. В 1966 году ему предложили организовать областное травматологическое отделение, а спустя девять месяцев он организовал ортопедическое отделение.

«Первыми ортопедами-травматологами были Нина Дубовая, Виктор Лапин и я», — отметил врач.

Помимо организационной и консультационной работы Александр Клишин работал и в хирургической практике. В основном его пациентами были дети с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата.

В 1993 году Клишину присвоили звание Заслуженного врача России.


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