Основоположник ортопедической службы Рязанской области отметил 90-летний юбилей

Основоположник ортопедической службы Рязанской области Александр Клишин отметил 90-летний юбилей. Об этом сообщил ГТРК «
Заслуженный врач России, ортопед-травматолог высшей категории возглавлял первое травматологическое отделение в БСМП. В 1966 году ему предложили организовать областное травматологическое отделение, а спустя девять месяцев он организовал ортопедическое отделение.
«Первыми ортопедами-травматологами были Нина Дубовая, Виктор Лапин и я», — отметил врач.
Помимо организационной и консультационной работы Александр Клишин работал и в хирургической практике. В основном его пациентами были дети с врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательного аппарата.
В 1993 году Клишину присвоили звание Заслуженного врача России.