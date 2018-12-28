Названы самые востребованные профессии в 2019 году

Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2019 году. Об этом пишет «
По словам аналитиков, из-за высокого темпа развития мобильных приложений продолжится рост спроса на разработчиков приложений для iOS и Android.
Кроме того, будет увеличиваться спрос на UI/UX-дизайнеров, а из-за роста требований рынка к качеству программных продуктов эксперты прогнозируют спрос на специалистов по тестированию/QA.
Конкурс среди этих специалистов составляет 2-2,5 человека на вакансию.
Также продолжится рост спроса на аналитиков данных. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.