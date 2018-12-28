Любимов вручил ключи от новых школьных автобусов. Фото

В пятницу, 28 декабря, губернатор Николай Любимов вручил ключи от новых школьных автобусов.
Три ГАЗели и пять ПАЗиков получили Сасовский, Кораблинский, Шиловский, Скопинский, Пронский, Ухоловский, Шацкий и Ряжский районы.
Любимов отметил, что современные автобусы, которые оснащены по всем правилам перевозки детей, приобрели за счет федерального бюджета.
«Уверен, что у местных мальчишек будет возможность не только с комфортом добираться до места учебы и обратно, но и больше участвовать в областных олимпиадах и соревнованиях, посещать музеи и театры», — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что в начале 2019 года регион ожидает еще восемь школьных автобусов от правительства.