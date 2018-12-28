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11:14, 28 декабря 2018 519
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Эксперты определили качественные торговые марки икры

Эксперты определили качественные торговые марки икры

Эксперты Роскачества определили качественные бренды красной икры. Итоги исследования опубликовали на сайте системы качества.

В рамках исследования специалисты изучили 29 популярных торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 300 до 2000 рублей за упаковку. В исследование вошла икра разных видов лососевых: нерки, кижуча, горбуши, кеты.

Икру проверили по 32 показателям качества и безопасности: микробиологические показатели, массовая доля сорбиновой кислоты, бензоата натрия, наличие кадмия, мышьяка и ртути, красителей и консервантов, массовая доля отстоя (джуса), а также оценивали вкус, запах и цвет и количество соли.

По результатам испытаний, лучшей икрой стали «Очень» (Санкт-Петербург), «Тунайча» (Сахалинская область) и Globus (Санкт-Петербург).

В десятку лучшей икры вошли также торговые марки: «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгутун», Oyster, «Русское море».

Отмечается, что в каждой банке оказалась настоящая икра.

Напомним, в Рязанской области нашли поддельную икру.


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