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8:25, 28 декабря 2018 1 331
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Эксперты назвали худшее шампанское

Эксперты назвали худшее шампанское

Эксперты проверили шесть брендов шампанского: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и «Moеt & Chandon». Результаты исследования Росконтроля опубликовала «Лента.Ру».

По словам специалистов, лучшим напитком оказалась марка «Moеt & Chandon», а худшей — «Советское».

Отмечается, что победитель «Moеt & Chandon» дороже самой дешевой позиции теста в двадцать раз.

Производители «Советского шампанского» нарушили технологию ГОСТа. В напитке нашли диоксид углерода. Это позволило объявить его фальсификатом и занести в черный список.

Незначительные отступления от ГОСТа обнаружили у марки «Новый Светъ», в нем выявили небольшое превышение массовой концентрация титруемых кислот, что может свидетельствовать о нарушении технологии производства или о плохом качестве сырья. Все остальное игристое вино получило только незначительные замечания, поэтому его назвали и качественным и безопасным.

По критериям вкуса признали лучшими «Moеt & Chandon» и «Новый Светъ».

Вкус и запах «Абрау-Дюрсо», по словам экспертов, оказался слишком простым, также аромат других образцов вызвал замечание.

Худший результат снова показало «Советское шампанское», его вкус и запах признали «нечистым», «разлаженным», с посторонним «мышиным» тоном. Это следствие дефекта производства, вызванного нарушением санитарно-гигиенических норм, но не представляющего опасности для здоровья.


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