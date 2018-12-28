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16:17, 28 декабря 2018 406
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Центробанк разрешил второму банку самостоятельно оценивать риски заемщиков

Центробанк разрешил второму банку самостоятельно оценивать риски заемщиков

Райффайзенбанк стал вторым банком, которому Центробанк разрешил перейти на внутреннюю методику оценки рисков заемщиков. За счет этого банк сможет дополнительно выдать кредиты на 40-60 млрд рублей, передает РБК

Разрешение вступит в силу с 1 февраля 2019 года. Ходатайство о переходе на подход на основе внутренних рейтингов было подано еще в октябре 2015 года, в январе 2017 года Райффайзенбанк начал прохождение аттестации, которая заняла два года.

Механизм «продвинутого подхода» заключается в том, что банк может оценивать кредитный риск ретроспективно на основании накопленной за предыдущие годы в банке статистики по обслуживанию выданных кредитов, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель.

«Продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски конкретного банка и сэкономить на резервах, высвободив капитал. Первым из российских банков на «продвинутый подход» перешел Сбербанк.

О сути «продвинутого подхода», а также его преимуществах, можно прочитать по ссылке.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС


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