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19:57, 27 декабря 2018 232
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Жителя Касимовского района осудили за сбор конопли в лесу

Жителя Касимовского района осудили за сбор конопли в лесу

Жителя Касимовского района осудили за сбор конопли в лесу. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что в начале августа 2018 года 19-летний молодой человек пошел в лес за грибами, где увидел куст наркосодержащего растения. Он оборвал с него листья с примесью семян и тем самым незаконно приобрел наркотическое средство общей массой в высушенном состоянии не менее 18,9 граммов.

Злоумышленник хранил наркотики без цели сбыта на балконе и в кладовке своей квартиры.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые при личном досмотре нашли в кармане его шорт 2,6 грамма наркотиков, а в квартире — 16,3 граммов.

«Указанное количество наркотического средства, общей массой в высушенном состоянии 18,9 граммов относится к значительному размеру наркотического средства запрещенного к обороту», — говорится в сообщении.

Райсуд признал молодого человека виновным по части 1 стать 228 УК РФ и назначил 180 часов обязательных работ.


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