Жителя Касимовского района осудили за сбор конопли в лесу. Об этом сообщил сайт райсуда.
Установлено, что в начале августа 2018 года 19-летний молодой человек пошел в лес за грибами, где увидел куст наркосодержащего растения. Он оборвал с него листья с примесью семян и тем самым незаконно приобрел наркотическое средство общей массой в высушенном состоянии не менее 18,9 граммов.
Злоумышленник хранил наркотики без цели сбыта на балконе и в кладовке своей квартиры.
Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые при личном досмотре нашли в кармане его шорт 2,6 грамма наркотиков, а в квартире — 16,3 граммов.
«Указанное количество наркотического средства, общей массой в высушенном состоянии 18,9 граммов относится к значительному размеру наркотического средства запрещенного к обороту», — говорится в сообщении.
Райсуд признал молодого человека виновным по части 1 стать 228 УК РФ и назначил 180 часов обязательных работ.