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8:21, 27 декабря 2018 8 160
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В Рязани эвакуировали автовокзал — соцсети 1

В Рязани эвакуировали автовокзал — соцсети

В Рязани эвакуировали Центральный автовокзал. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По данным автора поста, на место происшествия приехали полиция и скорая. Рейсы с автовокзала приостановили.

Причины эвакуации уточняются.


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