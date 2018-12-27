Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:34, 27 декабря 2018 522
 0    0

В Путятинском районе 95-летие отметила участница Великой Отечественной

В Путятинском районе 95-летие отметила участница Великой Отечественной

Фото: Издательство «Пресса»

В селе Летники Путятинского района 95-летие отметила участница Великой Отечественной войны Александра Морозова. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Александра Федоровна два года была водителем в составе 1-го Белорусского фронта в роте подвоза. Она перевозила продовольствие и раненых солдат. Победу девушка встретила в городе Шпренхаген под Берлином.

«Нас разместили в большой красивой графской усадьбе, — рассказала Александра Федоровна. — В первый день мы просто отдыхали, на второй — приводили в порядок себя и технику, третий день прошел относительно тихо, но вечером небо осветилось заревом, и началась канонада. Казалось, что стреляли из всех видов оружия, какое тогда только было. Стрельба продолжалась несколько часов, потом все затихло, и тишина была такая, что резало слух. Ночью практически никто не спал, все чего-то ждали. И дождались. Ранним утром раздались автоматные очереди, а крики „Ура!“, „Победа!“ заставили нас выйти на улицу».

Летом 1945 года она вернулась домой, стала работать в колхозе, вышла замуж и родила пятерых детей. Сейчас у Морозовой восемь внуков и девять правнуков.

В честь юбилея женщине передали благодарственное письмо от президента и подарок от губернатора.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:18, 27 декабря 2018
За две недели рязанские браконьеры незаконно выловили 33 килограмма рыбы
19:57, 27 декабря 2018
Жителя Касимовского района осудили за сбор конопли в лесу
19:37, 27 декабря 2018
Рокотянская обсудила с жителями благоустройство двора в Канищеве
19:21, 27 декабря 2018
Глава Рязани встретилась с активистами ветеранских организаций
19:01, 27 декабря 2018
С 1 января Турция введет налог для туристов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Аптеки «Спрэй» подготовили для рязанцев новогодние наборы косметики ведущих французских марок

Косметика обеих марок гипоаллергенна.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 467
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 536
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 896
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 563
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 17 938
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум