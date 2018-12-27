В Путятинском районе 95-летие отметила участница Великой Отечественной

В селе Летники Путятинского района 95-летие отметила участница Великой Отечественной войны Александра Морозова. Об этом сообщило издательство «
Александра Федоровна два года была водителем в составе 1-го Белорусского фронта в роте подвоза. Она перевозила продовольствие и раненых солдат. Победу девушка встретила в городе Шпренхаген под Берлином.
«Нас разместили в большой красивой графской усадьбе, — рассказала Александра Федоровна. — В первый день мы просто отдыхали, на второй — приводили в порядок себя и технику, третий день прошел относительно тихо, но вечером небо осветилось заревом, и началась канонада. Казалось, что стреляли из всех видов оружия, какое тогда только было. Стрельба продолжалась несколько часов, потом все затихло, и тишина была такая, что резало слух. Ночью практически никто не спал, все чего-то ждали. И дождались. Ранним утром раздались автоматные очереди, а крики „Ура!“, „Победа!“ заставили нас выйти на улицу».
Летом 1945 года она вернулась домой, стала работать в колхозе, вышла замуж и родила пятерых детей. Сейчас у Морозовой восемь внуков и девять правнуков.
В честь юбилея женщине передали благодарственное письмо от президента и подарок от губернатора.